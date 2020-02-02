Купить билет на поезд

«Гранд Экспресс»
«Гранд Экспресс»
Уровень обслуживания в поезде наравне с обстановкой позволяет сравнивать его с люксовым отелем. Высочайший уровень сервиса и комфорта составляет серьезную конкуренцию остальным перевозчикам направления Москва — Санкт-Петербург — Москва.
На поезде «Гранд Экспресс» бесплатно (за исключением базовых тарифов) предоставляется горячее питание, приготовленное в собственном ресторане. Утром, перед прибытием поезда в одну из столиц, пассажирам подают горячий завтрак в купе. Для пассажиров классов «Гранд Империал» и «Гранд Империал Сингл» подается и ужин.
При цене билета, не превышающей стоимость проезда на обычном фирменном поезде, «Гранд» предлагает удобное расписание и множество бесплатных услуг. Путешествие длиной чуть более восьми часов проходит почти незаметно.
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Горячий завтрак
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Свежая пресса на выбор
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Розетки 220В, USB в купе
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Сейф в купе (вагоны 1-6, 8)
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Электронные замки
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Индивидуальный трансфер
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Горячее и холодное водоснабжение
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Индивидуальная ванная комната
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Высокоскоростной Wi-Fi интернет
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Комплекты постельного белья
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Минеральная вода, чай, кофе и десерт
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Система вызова проводника в купе
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Вместительное пространство для багажа
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Цифровое ТВ и медиатека кинофильмов
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Индивидуальные дорожные наборы, тапочки и полотенца
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Шкафы для одежды (кроме эконом-классов)
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Система отопления и кондиционирования
«Таврия»
«Таврия»
Своё название поезда в Крым получили от одного из древних названий полуострова – Таврия.
Поезда «Таврия» доставят своих пассажиров с материка на полуостров через Крымский мост в любое время года:
В поезде предлагаются стандартные сопутствующие сервисы – чайная продукция на борту, товары в дорогу. Также в составе поездов курсируют вагоны-рестораны.
О перевозчике
АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» была образована в 2002 году и стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на право перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. С момента создания компания специализировалась на чартерных перевозках VIP-пассажиров. За годы деятельности компания добилась устойчивого признания клиентов и высокого уровня компетенций персонала, полученных на одном из самых востребованных пассажирских маршрутов Москва - Санкт-Петербург, и готова обеспечить самый высокий уровень качества услуг для пассажиров.