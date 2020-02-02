Купить билет на поезд

МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Уровень обслуживания в поезде наравне с обстановкой позволяет сравнивать его с люксовым отелем. Высочайший уровень сервиса и комфорта составляет серьезную конкуренцию остальным перевозчикам направления Москва — Санкт-Петербург — Москва.

На поезде «Гранд Экспресс» бесплатно (за исключением базовых тарифов) предоставляется горячее питание, приготовленное в собственном ресторане. Утром, перед прибытием поезда в одну из столиц, пассажирам подают горячий завтрак в купе. Для пассажиров классов «Гранд Империал» и «Гранд Империал Сингл» подается и ужин.

При цене билета, не превышающей стоимость проезда на обычном фирменном поезде, «Гранд» предлагает удобное расписание и множество бесплатных услуг. Путешествие длиной чуть более восьми часов проходит почти незаметно.