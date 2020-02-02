Купить билет на поезд

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МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Гранд Экспресс»

«Гранд Экспресс»

МОСКВА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Гранд Экспресс»

Уровень обслуживания в поезде наравне с обстановкой позволяет сравнивать его с люксовым отелем. Высочайший уровень сервиса и комфорта составляет серьезную конкуренцию остальным перевозчикам направления Москва — Санкт-Петербург — Москва.

На поезде «Гранд Экспресс» бесплатно (за исключением базовых тарифов) предоставляется горячее питание, приготовленное в собственном ресторане. Утром, перед прибытием поезда в одну из столиц, пассажирам подают горячий завтрак в купе. Для пассажиров классов «Гранд Империал» и «Гранд Империал Сингл» подается и ужин.

При цене билета, не превышающей стоимость проезда на обычном фирменном поезде, «Гранд» предлагает удобное расписание и множество бесплатных услуг. Путешествие длиной чуть более восьми часов проходит почти незаметно.

  • Горячий завтрак

  • Свежая пресса на выбор

  • Розетки 220В, USB в купе

  • Сейф в купе (вагоны 1-6, 8)

  • Электронные замки

  • Индивидуальный трансфер

  • Горячее и холодное водоснабжение

  • Индивидуальная ванная комната

  • Высокоскоростной Wi-Fi интернет

  • Комплекты постельного белья

  • Минеральная вода, чай, кофе и десерт

  • Система вызова проводника в купе

  • Вместительное пространство для багажа

  • Цифровое ТВ и медиатека кинофильмов

  • Индивидуальные дорожные наборы, тапочки и полотенца

  • Шкафы для одежды (кроме эконом-классов)

  • Система отопления и кондиционирования


Описание и фотографии вагонов
Санкт-Петербург – Севастополь / Москва — Симферополь
«Таврия»

«Таврия»

Санкт-Петербург – Севастополь / Москва — Симферополь

«Таврия»

Своё название поезда в Крым получили от одного из древних названий полуострова – Таврия.

Поезда «Таврия» доставят своих пассажиров с материка на полуостров через Крымский мост в любое время года:

  • Одноэтажный поезд 7/8 «Санкт-Петербург – Севастополь» (вагоны купе и плацкарт).

  • Двухэтажный поезд 27/28 «Москва – Симферополь» (вагоны СВ и купе).

    • В поезде предлагаются стандартные сопутствующие сервисы – чайная продукция на борту, товары в дорогу. Также в составе поездов курсируют вагоны-рестораны.


    Описание и фотографии вагонов
    «Гранд Сервис Экспресс» — первая в России частная транспортная компания

    О перевозчике

    АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» была образована в 2002 году и стала первой в России частной транспортной компанией, получившей лицензию на право перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. С момента создания компания специализировалась на чартерных перевозках VIP-пассажиров. За годы деятельности компания добилась устойчивого признания клиентов и высокого уровня компетенций персонала, полученных на одном из самых востребованных пассажирских маршрутов Москва - Санкт-Петербург, и готова обеспечить самый высокий уровень качества услуг для пассажиров.

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